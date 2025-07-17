Anwälte im Einsatz
Folge 638: SCHNEEBALLSCHLACHT
45 Min.Ab 12
Tobias Dürer ist wie vom Erdboden verschluckt. Ohne Vorwarnung hat der 33-Jährige seine schwangere Freundin sitzen gelassen. Verzweifelt wendet sich Jenny an Rechtsanwältin Kathrin Ruttloff. Als die Juristin endlich einen Hinweis auf Tobias' Verbleib hat, wird ihre Mandantin selbst entführt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1