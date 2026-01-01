Anwälte im Einsatz
Folge 653: FALSCHE FREUNDE
45 Min.Ab 12
Die 16-jährige Lisa ist seit kurzem mit einem seltsamen Pärchen befreundet, das offenbar großen Einfluss auf das unsichere Mädchen ausübt. Ihre Eltern machen sich große Sorgen, denn plötzlich steht noch dazu ein Verdacht im Raum, der sich mehr und mehr erhärtet: Hat Lisa ein schweres Verbrechen begangen, nur um ihren neuen Freunden zu gefallen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1