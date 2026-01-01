Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 68
45 Min.Ab 12

Sandra Kreis und ihr Sohn wurden jahrelang von Sandras gewalttätigen Mann terrorisiert. Nach der Scheidung hat sie eine Auskunftssperre für ihre neue Adresse erwirkt, um endlich sicher vor ihm zu sein. Doch dann hört sie plötzlich seine Stimme aus dem Babyfon. Die 32-Jährige wendet sich an Rechtsanwalt Bernd Römer ein. Denn ihre Panik ist groß, dass ihr Ex-Mann sie wiedergefunden hat.

