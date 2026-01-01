Anwälte im Einsatz
Folge 74: Ein rätselhafter Todesfall
44 Min.Ab 12
Rechtsanwalt Claus Pinkerneil wird vom Gericht als Nachlassverwalter von Mark Heymann bestellt. Doch als der Anwalt gemeinsam mit seiner Referendarin den Nachlass des Verstorbenen durchgeht, fällt den beiden etwas ungewöhnliches auf: Obwohl Mark seit zwei Wochen tot ist und niemand Zutritt zu seiner Wohnung hat, entdecken sie heißen Kaffee in der Kaffeemaschine.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1