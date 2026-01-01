Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 74
44 Min.Ab 12

Rechtsanwalt Claus Pinkerneil wird vom Gericht als Nachlassverwalter von Mark Heymann bestellt. Doch als der Anwalt gemeinsam mit seiner Referendarin den Nachlass des Verstorbenen durchgeht, fällt den beiden etwas ungewöhnliches auf: Obwohl Mark seit zwei Wochen tot ist und niemand Zutritt zu seiner Wohnung hat, entdecken sie heißen Kaffee in der Kaffeemaschine.

