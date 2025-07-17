Anwälte im Einsatz
Folge 82: U 18 Party
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Eigentlich wollte der 18-jährige Benny nur eine kleine Party feiern, doch mehr und mehr Feierwütige tauchen auf und räumen die Bude leer. Bennys Stiefvater zeigt den Jungen an und setzt ihn auf die Straße. Rechtsanwalt Niklas Dittberner findet im Internet Hinweise, dass jemand die Partymeute zum Diebstahl aufgefordert hat. Doch kann der Jurist beweisen, dass jemand Benny bewusst schaden wollte?
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1