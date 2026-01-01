Anwälte im Einsatz
Folge 84: Abgeschossen
45 Min.Ab 12
Angelas Sohn Dennis soll einen Kiosk überfallen haben und wurde dabei von der Kioskbetreiberin angeschossen und schwer verletzt. Ihm droht eine Gefängnisstrafe. Doch Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz zweifelt, dass wirklich aus Notwehr auf den Jungen geschossen wurde. Sie sucht nach dem Täter und seinen Motiven und stößt dabei auf eine Menge Hindernisse ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1