Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Wasser ist dicker als Blut

SAT.1Staffel 3Folge 88
Wasser ist dicker als Blut

Wasser ist dicker als BlutJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 88: Wasser ist dicker als Blut

45 Min.Ab 12

Der erste Schock über den Tod ihrer geliebten Eltern ist noch nicht verflogen, als sich Lena Herwick plötzlich in einem schmutzigen Erbschaftsstreit wiederfindet. Ihr Bruder Rick beansprucht nicht nur das gesamte Erbe für sich, sondern behauptet auch noch, dass Lena nicht die leibliche Tochter der Verstorbenen ist. Im Kampf um das Erbe Lenas stößt Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz auf ein lange gehütetes Familiengeheimnis.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen