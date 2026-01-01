Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Verbotene Leidenschaft

SAT.1Staffel 3Folge 89
Verbotene Leidenschaft

Anwälte im Einsatz

Folge 89: Verbotene Leidenschaft

45 Min.Ab 12

Ein fremder Mann dringt gewaltsam in Stefans Haus ein, als seine sechsjährige Tochter alleine zuhause ist. Doch der Täter verschont das kleine Mädchen und scheint auch nichts gestohlen zu haben. Stefan kontaktiert Rechtsanwältin Helga Nachtigall. Der 39-Jährige hat nämlich einen schrecklichen Verdacht, von dem die Polizei nichts wissen darf.

SAT.1
