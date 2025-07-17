Die WegwerfgesellschaftJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 91: Die Wegwerfgesellschaft
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Leonie Schubert und ihr kleiner Bruder werden erwischt, wie sie in einem Supermarkt-Container nach Essensresten wühlen. Sofort wird die Polizei eingeschaltet. Doch die trifft nicht etwa auf eine verarmte Familie, sondern auf Eltern, die ihre Kinder zu dieser Art des Essenserwerbs erziehen. Für das Jugendamt alles andere als ein Kavaliersdelikt. Und für Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas eine sehr ernste Lage, da sie für die Schuberts um das Sorgerecht kämpfen muss.
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1