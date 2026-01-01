Anwälte im Einsatz
Folge 93: Unsere teuflischen Nachbarn
45 Min.Ab 12
Ein folgenschweres Erbe: Handwerker-Familie Schneider aus Neukölln scheint das große Los gezogen zu haben. Sie erben in einem Berliner Nobelviertel die Villa einer Tante. Doch Hajo und Marion Schneider weht ein eisiger Wind entgegen. Sie sind im Viertel unerwünscht! Noch am Tag ihres Einzugs wird Sohn Marc von einem Unbekannten angefahren und liegt seitdem im Koma. Ein absichtlicher Anschlag oder ein Unfall? Anwältin Helga Nachtigall ermittelt.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1