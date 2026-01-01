Anwälte im Einsatz
Folge 97: Unheimliches Couchgeflüster
45 Min.Ab 12
Psycho-Therapeutin Angela Seiters steckt im Zwiespalt: Ihr Patient Lothar Birkner kündigt eine Straftat an. Trotz ihrer Schweigepflicht muss sie handeln, damit niemand zu Schaden kommt. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Rechtsanwalt Bernd Römer. Der setzt nun alles daran, den gewaltbereiten Mann zu stoppen.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1