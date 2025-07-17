Mein Kind liebt den FalschenJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 98: Mein Kind liebt den Falschen
44 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Anke traut ihren Augen nicht, als sie ihre minderjährige Tochter Kira beim Live-Strippen vor ihrem Laptop erwischt! Als Kira ihrer Mutter mit dem 35-jährigen David auch noch den Mann vom Bildschirm als ihren Freund vorstellt, spürt Anke, dass sie schnell handeln muss. Sie setzt sich sofort mit Anwältin Brygida Braun in Verbindung. Die erfahrene Juristin braucht nicht lange, um zu wissen, dass sich Kira in höchster Gefahr befindet!
Weitere Folgen in Staffel 3
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1