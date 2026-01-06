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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Quadzilla

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 06.01.2026
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 1: Quadzilla

20 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Ihr Weg zur neuesten Auktion führt Allen und Ton an den Strand. Doch Zeit zum Relaxen bleibt ihnen nicht. Sie stürzen sich in den nächsten Bieterwettstreit, weil sie sich in der wohlhabenden Gegend besondere Schätze erhoffen. Und tatsächlich - bereits das erste Lagerabteil wirkt äußerst vielversprechend.

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