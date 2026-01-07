Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Kleinvieh macht auch Mist

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 4vom 07.01.2026
Kleinvieh macht auch Mist

Kleinvieh macht auch MistJetzt kostenlos streamen

Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 4: Kleinvieh macht auch Mist

20 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Auf dieser Auktion in Florida sieht man wertvolle Sammlerstücke wohin man blickt: Uralte Alkoholtests, Angelutensilien und Kinderspielwaren kommen hier unter den Hammer. Allen und Ton müssen sich jedoch auf harte Konkurrenz einstellen, denn Fort Lauderdale ist für seine wohlhabenden Einwohner bekannt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
ProSieben MAXX
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Alle 5 Staffeln und Folgen