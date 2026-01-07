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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Showdown in Chi-Town

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 7vom 07.01.2026
Showdown in Chi-Town

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 7: Showdown in Chi-Town

20 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Allen und Ton staunen nicht schlecht, als sie im Zuge ihrer nächsten Auktion gleich auf mehrere wertvolle Sammlerstücke stoßen: Unter anderem sollen gläserne Feuerlöschgranaten versteigert werden. Wird das Duo mitbieten oder sich doch für eine uralte Grabschatulle entscheiden? Außerdem kommt eine filigrane Alarmbox unter den Hammer.

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