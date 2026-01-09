Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 14: Texas Cowboys
20 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Während ihres Auktionsbesuchs stoßen Allen und Ton auf ehemaliges Eigentum des Militärs und einen uralten Cowboy-Sattel. Letzterer könnte ein Vermögen wert sein.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.