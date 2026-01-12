Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 18: Ente gut, alles gut
20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Neben Entenködern stoßen Allen und Ton im Zuge ihres nächsten Auktionsbesuchs auf einen mechanischen Bullen, der bereits den ein oder anderen erfolgreichen Cowboy getragen haben könnte.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.