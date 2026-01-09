Die größte Auktion im ganzen LandJetzt kostenlos streamen
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 13: Die größte Auktion im ganzen Land
20 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Eine Waffe aus dem Jahr 1886 zieht die Aufmerksamkeit der "Auction Hunters" auf sich: Früher sollen mit diesem Gewehr Büffel gejagt worden sein. Außerdem steht eine Sammlung elektrisch betriebener Modellautos auf Allens und Tons Auktionsliste.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.