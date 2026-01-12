Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 19: Jackpot in Vegas
20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
In Las Vegas, der Stadt der Casinos, hoffen Allen und Ton auf eine lukrative Auktion. Sie spekulieren auf ein Lager mit Schmuck oder teurer Bühnenausstattung. Allerdings bieten viele Konkurrenten mit und treiben die Preise in die Höhe.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.