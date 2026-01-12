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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Viva Las Vegas

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 20vom 12.01.2026
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 20: Viva Las Vegas

20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

In Henderson, nahe Las Vegas, wittern die Auktionsprofis das große Geld. Die Gegend ist wohlhabend und verspricht wahre Schätze in den Lagerhallen. Doch nicht nur Allen und Ton haben es auf die Objekte abgesehen - der Andrang ist groß, und es gibt nur drei Abteile.

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