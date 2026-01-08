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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Tierischer Instinkt

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10vom 08.01.2026
Tierischer Instinkt

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 10: Tierischer Instinkt

20 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Eine Vorderschaftrepetierflinte, genauer als Winchester 1897 bekannt, soll Allen und Ton einen hübschen Gewinn einbringen. Außerdem liebäugelt das Duo mit der wertvollen Sammlung eines Jägers, die jede Menge ausgestopftes Rotwild enthält.

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