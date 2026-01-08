Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 8: Eingestaubte Goldgrube
20 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Auf einer Auktion in Ontario wartet eine uralte, jedoch sehr wertvolle Kamera auf ihren neuen Besitzer. Werden Allen und Ton sich das Sammlerstück unter den Nagel reißen? Außerdem kommt ein Viper Jet unter den Hammer.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.