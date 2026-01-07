Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 3: Pac-Man der Antike
20 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Allen und Ton haben allen Grund zur Freude: Nachdem sie im Zuge einer Auktion in Los Angeles auf mehrere Paare wertvoller Sneaker gestoßen sind, können es die beiden kaum erwarten, diese teuer weiterzuverkaufen. Außerdem stolpert das Duo über eine uralte Pac-Man-Maschine.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.