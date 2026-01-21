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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Once a Pawn a Time

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 1vom 21.01.2026
Once a Pawn a Time

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 1: Once a Pawn a Time

20 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Ton und Allen haben mit ihrem Pfandhaus mehr Ärger als erwartet - und da sich die Rechnungen stapeln, müssen die beiden ein paar lukrative Gegenstände an Land ziehen. Doch ob eine antike Munitionssammlung und ein paar Football-Helme dafür ausreichen werden?

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