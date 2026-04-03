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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Allen's Big Crush

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 20vom 03.04.2026
Allen's Big Crush

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 20: Allen's Big Crush

20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Big Sis führt den "Auction Hunters" vor Augen, welche Objekte sich im Laden gut verkaufen. Allen und Ton machen sich kurzerhand auf den Weg, um die vielversprechende Checkliste ihrer Mitarbeiterin abzuarbeiten. Doch auf der Auktion angekommen, geht dem Team so einiges gegen den Strich ...

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