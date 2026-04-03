Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 20: Allen's Big Crush
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Big Sis führt den "Auction Hunters" vor Augen, welche Objekte sich im Laden gut verkaufen. Allen und Ton machen sich kurzerhand auf den Weg, um die vielversprechende Checkliste ihrer Mitarbeiterin abzuarbeiten. Doch auf der Auktion angekommen, geht dem Team so einiges gegen den Strich ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.