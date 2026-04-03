Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 21: Nothing but Net
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Während sich die "Auction Hunters" auf den Weg nach Santa Clarita machen, laden sie Testkäufer in ihren Laden ein. Diese sollen der Ware und vor allem den Mitarbeitern auf den Zahn fühlen, denn Allen und Ton wollen endlich wissen, warum sich ihre Verkaufszahlen nicht steigern lassen. Auf der Veranstaltung angekommen, erreicht auch die Laune der beiden Auktionsprofis den Tiefpunkt - zwei alte Bekannte warten nur darauf, die Preise in die Höhe zu treiben.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.