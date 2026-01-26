Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 16: You Got Served
20 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Ton und Allen machen sich auf den Weg zu einer Versteigerung, doch sie müssen mit leeren Händen wieder davonziehen. Um den Tag nicht nutzlos verstreichen zu lassen, halten sie auf dem Rückweg bei einem Flohmarkt an. Ob die beiden Auktionsjäger dort fündig werden?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.