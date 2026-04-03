Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Hall of Fame Game

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 22vom 03.04.2026
Hall of Fame Game

Hall of Fame GameJetzt kostenlos streamen

Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 22: Hall of Fame Game

20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Da in Los Angeles gerade Auktions-Flaute herrscht, reisen Allen und Ton nach Santa Barbara. Dort, wo sich viele reiche Rentner angesiedelt haben, hoffen die beiden auf kostbare Antiquitäten und Kunst. Doch das Team hat nicht mit der harten weiblichen Konkurrenz gerechnet ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
ProSieben MAXX
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Alle 5 Staffeln und Folgen