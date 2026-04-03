Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 17: Without a Chute
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Ton und Allen haben Ärger mit ihrem Vermieter - deshalb müssen sie dringend bei der nächsten Auktion Gewinn machen. Mit nur zwei Lagern zur Versteigerung, müssen die beiden Profis ihr ganzes Können unter Beweis stellen. Doch es zahlt sich aus, als sie einen äußerst lukrativen Motorschirm ergattern.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.