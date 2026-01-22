Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 6: Trading Places
20 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Allen muss bei der nächsten Auktion wegen einer Verletzung aussitzen und wird durch Big Sis vertreten. Doch diese ignoriert Allens Anweisungen und zieht ihr eigenes Ding durch - wodurch die Partner viel Geld verlieren könnten.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.