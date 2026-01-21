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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Win, Lose, or Joust

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 2vom 21.01.2026
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 2: Win, Lose, or Joust

20 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Die Auktionsjäger müssen schnell von einer Versteigerung zurückkehren, um ein äußerst seltenes Comicbuch zu erwerben, dessen Wert auf 100.000 Dollar geschätzt wird. Außerdem entdecken sie ein Samurai-Schwert, das für rituale Selbstmorde genutzt wurde. Zudem lebt Allen einen Kindheitstraum aus.

Weitere Folgen in Staffel 4

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