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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Machine Gun Ton

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 9vom 22.01.2026
Machine Gun Ton

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 9: Machine Gun Ton

20 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Ton und Allen treffen auf zwei Kolleginnen, die sich mit den Auktionsjägern anlegen wollen - dadurch vergessen sie jegliche Strategie und bieten rein aus Trotz. Eine Gatling-Pistole und eine Rüstung, die die beiden ergattern können, sind dann auch deutlich weniger wert, als erwartet.

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