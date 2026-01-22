Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 9: Machine Gun Ton
20 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Ton und Allen treffen auf zwei Kolleginnen, die sich mit den Auktionsjägern anlegen wollen - dadurch vergessen sie jegliche Strategie und bieten rein aus Trotz. Eine Gatling-Pistole und eine Rüstung, die die beiden ergattern können, sind dann auch deutlich weniger wert, als erwartet.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.