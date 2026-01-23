Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 13: The Fall Guys
20 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Zwischen Ton und Allen herrscht dicke Luft: Die Belastung durch ihr Pfandhaus wird langsam zu groß und selbst eine lukrative Ersteigerung kann die beiden nicht aufheitern. Es kommt schließlich zur Eskalation, woraufhin Ton die Stadt verlässt.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.