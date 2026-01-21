Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 5: Off the Deep End
19 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Bei einer seltenen Auktion auf Catalina Island streiten sich Ton und Allen über ihre Strategie. Doch dann müssen sie sich beeilen, um ein Ein-Mann-Tauchboot auszuladen, das viel Geld wert sein könnte.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.