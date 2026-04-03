Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 25: Gone in 20 Seconds
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Der Laden läuft schlecht und Mitarbeiterin Big Sis hat den "Auktion Hunters" gekündigt. Allen und Ton beschließen, einen Buchhalter zu Rate zu ziehen. Doch zuerst wollen die Auktionsprofis neue Ware auf einer Auktion kaufen. Dort macht ein alter Rivale den beiden das Leben schwer ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.