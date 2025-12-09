Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 10vom 09.12.2025
44 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Lina Hauser ist verzweifelt: Die Nachbarin hat das Paket mit ihrem Brautkleid angenommen - aber jetzt ist sie verschwunden und die Hochzeit naht. - Bianca Kaufmann ist entsetzt, als ihre Teenie-Tochter Gina beim Stehlen erwischt wird. Leidet sie unter Geldsorgen oder ist eine heimliche Schwärmerei schuld? - Ein Camper tritt barfuß in einen Scherbenhaufen. War es ein Unfall? Die Ermittler stoßen auf ein altes Geheimnis - und eine gefährliche Intrige.

SAT.1
