Folge 25: Tödliche Post
44 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Als eine 14-Jährige durch einen mysteriösen Brief mit Rasierklingen verletzt wird, müssen die Beamten den Täter ermitteln, bevor er nochmal zuschlägt. - Ein Exhibitionist entblößt sich unerkannt und hinterlässt nackte Angst. Treibt ein Bekannter oder ein Fremder sein Unwesen und verängstigt eine Studentin? - Die Beamten werden zu einem vermeintlichen Einbruch gerufen. Doch schnell wird klar, dass der Schein trügt.
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© SAT.1