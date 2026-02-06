Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Akte nix

SAT.1Staffel 2Folge 15vom 06.02.2026
Akte nix

Akte nixJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 15: Akte nix

44 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Flucht vor der Gewalt: Welches dunkle Familiengeheimnis steckt hinter Emmas Verletzungen? - Ein nackter Mann im Gebüsch führt die Beamten auf die Spur eines skurrilen Nachbarschaftsdramas, bis alle Hüllen fallen. - Ein Patient sperrt seinen Arzt aus dessen Praxis aus. Doch was steckt hinter dem seltsamen Verhalten des jungen Mannes?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen