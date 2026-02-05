Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf die Folter gespannt

SAT.1Staffel 2Folge 24vom 05.02.2026
Auf die Folter gespannt

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 24: Auf die Folter gespannt

45 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Ein Mann wird am Wochenende ins Büro bestellt und verschwindet. Die Beamten stoßen auf eine große Verschwörung. - Eine Swinger-Party, ein virales Video und eine Lehrerin am Rande ihrer Existenz: Wer hat hier wirklich die Kontrolle verloren? - Ein versuchter Brandanschlag entzweit eine Familie und enthüllt schmutzige Geheimnisse.

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

