Auf die Folter gespanntJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 24: Auf die Folter gespannt
45 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Ein Mann wird am Wochenende ins Büro bestellt und verschwindet. Die Beamten stoßen auf eine große Verschwörung. - Eine Swinger-Party, ein virales Video und eine Lehrerin am Rande ihrer Existenz: Wer hat hier wirklich die Kontrolle verloren? - Ein versuchter Brandanschlag entzweit eine Familie und enthüllt schmutzige Geheimnisse.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1