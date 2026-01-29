Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Schlimmer Verdacht: Sex für gute Noten?

SAT.1Staffel 2Folge 17vom 29.01.2026
Schlimmer Verdacht: Sex für gute Noten?

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 17: Schlimmer Verdacht: Sex für gute Noten?

45 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

Ein Lehrer geht zur Polizei, weil er von einer Schülerin mit erotischen Fotos erpresst wird, doch diese behauptet, es sei umgekehrt gewesen. - Scheidungskrieg: Eine Frau verdächtigt ihren Ex, sie in den Laderaum seines Transporters gesperrt zu haben. Sie suchte nach Beweisen, dass er schwarzarbeitet. - Opa dreht durch: Ein Angriff auf den Freund seiner Enkelin enthüllt familiäre Abgründe.

