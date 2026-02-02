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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Goldener Schuss

SAT.1Staffel 2Folge 27vom 02.02.2026
Goldener Schuss

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 27: Goldener Schuss

45 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Betäubt mit einer Spritze: Eine junge Frau wird in Nachtclub Opfer eines Angriffs, hinter dem qualvolle Wunden stecken. - Eine Grundschullehrerin findet vor ihrer Haustür eine Porzellanpuppe mit blutbeschmierten Augen und besorgniserregender Ähnlichkeit zu ihr selbst, die sie hilfesuchend zur Wache bringt. - Im Badezimmer eines Vermieters stoßen die Beamten auf dessen nackte Frau, sowie einen nackten Nachbarn - beide scheinbar bewusstlos. Was ging hier vor sich?

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