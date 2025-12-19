Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 12: Crashdance
45 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12
Tanzlehrerin Oliwia bekommt den Schreck ihres Lebens, als jemand ihr Auto demoliert und eine Drohnachricht schickt. Zeitgleich verschwindet Tanzschülerin Lana. - Jan Heiter wird der Sachbeschädigung an seiner Arbeitsstätte beschuldigt. Ist er ausgerastet oder hütet jemand aus dem Kollegenkreis ein Geheimnis? - Ein Überfall, eine gestohlene Drohne und geheime Enthüllungen: Ein Jugendlicher birgt dunkle Geheimnisse.
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1