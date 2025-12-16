Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Allein zuhause - Einbruch befeuert Familienfehde

SAT.1Staffel 2Folge 13vom 16.12.2025
Allein zuhause - Einbruch befeuert Familienfehde

Allein zuhause - Einbruch befeuert FamilienfehdeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 13: Allein zuhause - Einbruch befeuert Familienfehde

45 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Ein Familienvater wird Opfer rechter Gewalt. Steckt der Freund seiner Tochter dahinter? - Ein Einbruch erschüttert eine junge Familie und wirft viele Fragen auf. Wer hat es auf den achtjährigen Tayo abgesehen? - Ein Malermeister wird auf offener Straße von einem "Superhelden" mit Farbbomben attackiert. Eine erste Spur führt zur Theater-AG des lokalen Jugendzentrums.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen