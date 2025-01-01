Verpennt, verkohlt, verschwundenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 1: Verpennt, verkohlt, verschwunden
44 Min.Ab 12
Einsatz vor einem Catering-Unternehmen: Ein Wagen der Firma geht in Flammen auf, der Sohn der Inhaber erleidet eine Rauchgasvergiftung. Aber wo steckt sein kleiner Bruder, den er eigentlich zur Schule fahren sollte? - Kurioser Anblick im Krankenhaus: Eine alte Frau prügelt sich mit ihrer Zimmernachbarin um das Fernsehprogramm. Was steckt hinter der Aggressivität der Frau? Die Spezialisten decken ein Familiengeheimnis auf.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1