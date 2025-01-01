Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 8: Tschakka
43 Min.Ab 12
Großeinsatz in einer Firma: Mehrere Mitarbeiter liegen mit schweren Verbrennungen neben einem ausgelegten Pfad mit heißen Kohlen. Wie konnte es bei dem Feuerlauf mit einem geschulten Kursleiter zu einem so tragischen Unglück kommen? - Ein Mann bringt seine verletzte Frau in die Notaufnahme: Er hat ihr durch eine Unachtsamkeit mit einer elektrischen Heckenschere schwere Schnittverletzungen zugefügt. Während der Behandlung wird jedoch plötzlich der Ehemann zum Notfall-Patienten.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1