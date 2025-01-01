Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 16: Gestrandet
44 Min.Ab 12
Dramatische Szenen an einem See: Ein Mann versucht vergeblich seine Frau vor dem Ertrinken zu retten. - Ein junge Frau kommt nach einem Zusammenstoß mit einem Longboardfahrer in die Notaufnahme. Die Ärzte entdecken neben ihren Verletzungen ein Haarbüschel in ihrer Hand. Was ist der Grund für ihren extremen Haarausfall? - Und: Ein kleiner Junge ist mit seinem Fuß in einer Gully-Ritze hängengeblieben und liegt schwer verletzt auf der Straße.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1