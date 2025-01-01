Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 5: Tunnelblick
43 Min.Ab 12
In einem Tunnel ist es zu einem tragischen Unfall gekommen: eine junge Frau und ein Mann wurden dabei schwer verletzt. Die Spezialisten entdecken in einem der Unfallwagen einen Organtransportbehälter ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1