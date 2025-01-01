Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 7
Folge 7: Billig, grill ich

44 Min.Ab 12

Feuerwehreinsatz in einem Wald: Die Spezialisten finden einen Mann mit schweren Verbrennungen neben einem brennenden Gasgrill. Plötzlich gibt es eine Explosion! Und es sind weitere Verletzte auf dem riesigen Gelände. Bloß wo? - Die gebrochene Hand eines Mannes wird in der Notaufnahme behandelt. Angeblich hat sich der Patient die Verletzung bei einem Fahrradsturz zugezogen. Doch alle Symptome sprechen dagegen. Was hat der Verletzte zu verheimlichen?

SAT.1
