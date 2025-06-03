Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 12: Abgrundtief verliebt
44 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12
Ein junger Mann hat einen Kran erklommen und wird nun völlig erschöpft von Krämpfen geschüttelt. Die Spezialisten müssen ihn in schwindelerregender Höhe aus seiner misslichen Lage befreien. Dabei erfahren sie, dass sich seine Freundin noch auf dem Kran befindet. - Auf einem Autobahnparkplatz werden die Spezialisten von einer Autofahrerin auf offensichtlich gefälschte 20 Euro-Scheine aufmerksam gemacht. Das Geld soll von einem Blumenhändler auf dem Parkplatz stammen.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1