Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 13: Zugriff Hafenkante
44 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12
Die Spezialisten stehen vor einem lang geplanten Zugriff im Hafen. Dabei soll ein Drogenboss beim Kokainhandel überführt werden. Doch plötzlich gerät eine Zivilistin mit ihrem Baby ins Geschehen. Die Situation eskaliert. - Eine junge Mutter wird in Begleitung ihres Mannes und ihres Sohnes in die Notaufnahme gebracht. Sie klagt über starke Übelkeit, Schwindel und Zittern. Sofort fallen die schlechten Zähne der Patientin auf. Ist eine Essstörung schuld an ihrem Zustand?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
